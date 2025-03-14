إسرائيل: سنبقى في المواقع الخمسة التي أنشأناها بجنوب لبنان

وخلال تقييم أجراه أمس مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، ومسؤولين عسكريين آخرين، أوضح كاتس أن "الجيش الإسرائيلي سيبقى في النقاط الخمس التي تسيطر على المنطقة العازلة في ، إلى أجل غير مسمى، من أجل حماية سكان الشمال".وشدد على أن "هذا لا علاقة له بالمفاوضات المستقبلية حول نقاط الخلاف على الحدود".وذكر مكتب كاتس أن الوزير "أصدر تعليماته للجيش بتحصين مواقعه في النقاط الاستراتيجية الخمس والاستعداد للبقاء هناك لفترة طويلة".وكان الإسرائيلية أعلنت قبل يام أنها وافقت على إجراء محادثات تهدف إلى ترسيم الحدود مع ، مبينة أنه تم الاتفاق على تشكيل ثلاث مجموعات عمل مشتركة مع وفرنسا والولايات المتحدة، بهدف مناقشة قضايا تتعلق بترسيم "الخط الأزرق"، والمواقع الخمس التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، بالإضافة إلى ملف المحتجزين اللبنانيين في خطوة وصفتها بأنها "بادرة حسن نية تجاه الرئيس اللبناني".وقالت مورغان أورتاغوس، نائبة المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، في بيان: "تعلن اليوم أننا نعمل على تقارب بين وإسرائيل لإجراء محادثات تهدف إلى حل عدد من القضايا العالقة بين البلدين دبلوماسيا".وقالت الرئاسة اللبنانية على منصة "إكس" أن الرئيس جوزيف عون تبلغ "تسلم أربعة أسرى لبنانيين كانت قد احتجزتهم القوات الإسرائيلية خلال الحرب الأخيرة، على أن يتم تسليم أسير خامس يوم غد الأربعاء".ورغم انتهاء مهلة سحب لقواتها من بموجب وقف إطلاق النار في 18 فبراير، إلا أنها أبقت على وجودها في خمس نقاط استراتيجية في على امتداد الحدود، ما يخولها الإشراف على بلدات حدودية لبنانية والمناطق المقابلة في الجانب الاسرائيلي للتأكد "من عدم وجود تهديد فوري"، حسبما تقول.