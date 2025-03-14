هل تلقى بوتين اتصالا من أوكرانيا.. هذه التفاصيل

وقال في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" على قناة "روسيا-1": "من في أوكرانيا قادر على التفاوض؟ لا أحد. لكننا نتحدث معهم على أي حال. يجب التحدث مع الذين يرغبون في ذلك. لكننا لا نرى مثل هذه الرغبة الشديدة في التحدث معنا، مع وغيرها".وأضاف: "على الرغم من أنني لن أقول، دع فلاديميروفيتش (بوتين) يقول- لقد تحدث معهم. اتصلوا به وأخبروه، وتحدث مع البعض. كانت هناك اتفاقية غير علنية بأنهم سيتحدثون".وتابع: "هذا ليس علنيا، حتى يُعلنه فلاديميروفيتش، ليس لديّ مثل هذه السلطة. لكنه أخبرني. لذا، إن أردتم، فتحدثوا. في الوقت الحالي، سرا، حتى لا يكتشف الصحفيون الأمر. ربما يُخاطر فلاديميروفيتش ويُفصح عن هوية من اتصل به للتحدث".هذا وأكد الرئيس الروسي أمس الخميس، أن توافق على المقترحات بشأن إنهاء الأعمال القتالية، لكنها تنطلق من مبدأ أن ذلك ينبغي أن يؤدي إلى سلام طويل الأمد، ويزيل أسباب الأزمة.وأضاف أن أوكرانيا يجب أن تطلب بإلحاح من الأمريكيين وقف إطلاق النار بناء على الوضع على الأرض، لافتا إلى أن القوات الروسية تتقدم على جميع جبهات القتال تقريبا. معربا عن امتنانه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على اهتمامه الكبير بتسوية الأزمة الأوكرانية.وشدد على أن ستتفاوض بشأن الخطوات التالية لإنهاء الصراع بناء على الوضع على الأرض، مشددا على أنه سيتم تنفيذ جميع الخطط العسكرية في مقاطعة كورسك وعلى الجبهات الأخرى.