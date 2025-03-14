مجموعة الدول السبع توجه اتهامات لإيران وتدين "عنف الساحل السوري"

وحذر وزراء خارجية مجموعة الدول السبع، في بيان، من خطر لجوء إلى الاعتقال التعسفي ومحاولات اغتيال شخصيات أجنبية بشكل متزايد كأداة للإكراه.وقالت مجموعة الدول السبع التي تضم وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة، في مسودة بيان ختامي إن هي مصدر رئيسي لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط، وحثتها على العودة للدبلوماسية بشأن برنامجها النووي.في السياق، دان وزراء خارجية دول مجموعة السبع تصاعد العنف في الساحل السوري. جاء ذلك في بيان صدر عقب اجتماعهم في الكندية.وأضاف البيان: "ندين بشدة تصعيد التوتر في المناطق الساحلية في وندعو إلى حماية المدنيين ومعاقبة المسؤولين عن أعمال العنف".وأعرب وزراء الخارجية أيضا عن دعمهم لعملية سياسية تأخذ في الاعتبار مصالح كافة الأطراف في المجتمع السوري.وشهدت منطقة الساحل، التي تعيش فيها أغلبية من الطائفة العلوية، توترات أمنية، يوم الأربعاء الماضي، حيث دارت معارك عنيفة بين قوات الأمن العام وعناصر تابعين لقوات النظام السابق ما أدى الى سقوط قتلة ومصابين.