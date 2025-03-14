بوتين يرد على مقترح ترامب بشأن الحرب الأوكرانية

وقال خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي: "لقد قرأنا اليوم اقتراح الرئيس الأمريكي لإنقاذ أرواح أفراد الجيش الأوكراني المحاصرين من قبل القوات الروسية في كورسك".وأضاف بوتين: "من أجل التنفيذ الفعال لدعوة الرئيس الأمريكي، يجب على والسياسية الأوكرانية إصدار أمر لجنودها بإلقاء السلاح والاستسلام".وأشار إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية ارتكبت جرائم ضد السكان المدنيين في منطقة ، والتي "صنفها الروسي على أنها إرهاب".وتابع: "نتفهم دعوة الرئيس إلى الاسترشاد بالاعتبارات الإنسانية فيما يتعلق بهؤلاء الجنود".وأكد على أنه في حال ألقى الجنود الأوكرانيين في مقاطعة أسلحتهم سيتم ضمان أمنهم وحياتهم.وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي أنه تحدث مع نظيره الروسي أمس الخميس وطلب منه "الرأفة بالقوات الأوكرانية المحاصرة بالكامل في مقاطعة كورسك" جنوب غربي روسيا.وكشف أن محادثته مع كانت جيدة وبناءة للغاية وأنه طلب منه "الرأفة بالقوات الأوكرانية المحاصرة بالكامل" في مقاطعة .