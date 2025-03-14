Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
متظاهرون يقتحمون "برج ترامب" احتجاجا على اعتقال فلسطيني
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

بوتين يرد على مقترح ترامب بشأن الحرب الأوكرانية

دوليات

2025-03-14 | 13:20
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
بوتين يرد على مقترح ترامب بشأن الحرب الأوكرانية
1,435 شوهد

رد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، على اقتراح نظيره الأمريكي دونالد ترامب بشأن "إنقاذ أرواح الجنود الأوكرانيين في كورسك".

وقال بوتين خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي: "لقد قرأنا اليوم اقتراح الرئيس الأمريكي ترامب لإنقاذ أرواح أفراد الجيش الأوكراني المحاصرين من قبل القوات الروسية في كورسك".

وأضاف بوتين: "من أجل التنفيذ الفعال لدعوة الرئيس الأمريكي، يجب على القيادة العسكرية والسياسية الأوكرانية إصدار أمر لجنودها بإلقاء السلاح والاستسلام".

وأشار إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية ارتكبت جرائم ضد السكان المدنيين في منطقة كورسك، والتي "صنفها مكتب المدعي العام الروسي على أنها إرهاب".

وتابع: "نتفهم دعوة الرئيس ترامب إلى الاسترشاد بالاعتبارات الإنسانية فيما يتعلق بهؤلاء الجنود".

وأكد بوتين على أنه في حال ألقى الجنود الأوكرانيين في مقاطعة كورسك أسلحتهم سيتم ضمان أمنهم وحياتهم.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تحدث مع نظيره الروسي أمس الخميس وطلب منه "الرأفة بالقوات الأوكرانية المحاصرة بالكامل في مقاطعة كورسك" جنوب غربي روسيا.

وكشف ترامب أن محادثته مع بوتين كانت جيدة وبناءة للغاية وأنه طلب منه "الرأفة بالقوات الأوكرانية المحاصرة بالكامل" في مقاطعة كورسك.
>> تابع قناة السومرية على تويتر 

بوتين

روسيا

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
من الأخير
Play
من الأخير
معين الكاظمي وماجد شنكالي - حلقة ١٤ | الموسم 2
18:00 | 2025-03-14
Play
معين الكاظمي وماجد شنكالي - حلقة ١٤ | الموسم 2
18:00 | 2025-03-14
ليلة رمضانية
Play
ليلة رمضانية
حسام الربيعي - الحلقة ١٤ | رمضان 2025
17:00 | 2025-03-14
Play
حسام الربيعي - الحلقة ١٤ | رمضان 2025
17:00 | 2025-03-14
قطع وريد
Play
قطع وريد
الحلقة ١٤ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-14
Play
الحلقة ١٤ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-14
بال 90
Play
بال 90
قضاء العزيزية واسط "الگاع تنگلب.. واني ما انگلب.. منو اني"؟ - الحلقة ١٤ | رمضان 2025
15:00 | 2025-03-14
Play
قضاء العزيزية واسط "الگاع تنگلب.. واني ما انگلب.. منو اني"؟ - الحلقة ١٤ | رمضان 2025
15:00 | 2025-03-14
أهل الخطايا
Play
أهل الخطايا
الحلقة ١٤ | رمضان 2025
14:15 | 2025-03-14
Play
الحلقة ١٤ | رمضان 2025
14:15 | 2025-03-14
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-03-2025 | 2025
13:30 | 2025-03-14
Play
العراق في دقيقة 14-03-2025 | 2025
13:30 | 2025-03-14
زار رمضان
Play
زار رمضان
أحاديث ممتعة في سوق حي الجهاد - الحلقة ١٤ | رمضان 2025
12:45 | 2025-03-14
Play
أحاديث ممتعة في سوق حي الجهاد - الحلقة ١٤ | رمضان 2025
12:45 | 2025-03-14
الله بالخير
Play
الله بالخير
قلوب عراقية دافئة وعطاء بلا حدود في الله بالخير - الحلقة ١٤ | رمضان 2025
12:00 | 2025-03-14
Play
قلوب عراقية دافئة وعطاء بلا حدود في الله بالخير - الحلقة ١٤ | رمضان 2025
12:00 | 2025-03-14
حكاية لونا
Play
حكاية لونا
الحلقة ١٤ | رمضان 2025
11:30 | 2025-03-14
Play
الحلقة ١٤ | رمضان 2025
11:30 | 2025-03-14
سوشيل رمضان
Play
سوشيل رمضان
حلقة ١٤ | رمضان 2025
11:00 | 2025-03-14
Play
حلقة ١٤ | رمضان 2025
11:00 | 2025-03-14
الأكثر مشاهدة
من الأخير
Play
من الأخير
معين الكاظمي وماجد شنكالي - حلقة ١٤ | الموسم 2
18:00 | 2025-03-14
Play
معين الكاظمي وماجد شنكالي - حلقة ١٤ | الموسم 2
18:00 | 2025-03-14
ليلة رمضانية
Play
ليلة رمضانية
حسام الربيعي - الحلقة ١٤ | رمضان 2025
17:00 | 2025-03-14
Play
حسام الربيعي - الحلقة ١٤ | رمضان 2025
17:00 | 2025-03-14
قطع وريد
Play
قطع وريد
الحلقة ١٤ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-14
Play
الحلقة ١٤ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-14
بال 90
Play
بال 90
قضاء العزيزية واسط "الگاع تنگلب.. واني ما انگلب.. منو اني"؟ - الحلقة ١٤ | رمضان 2025
15:00 | 2025-03-14
Play
قضاء العزيزية واسط "الگاع تنگلب.. واني ما انگلب.. منو اني"؟ - الحلقة ١٤ | رمضان 2025
15:00 | 2025-03-14
أهل الخطايا
Play
أهل الخطايا
الحلقة ١٤ | رمضان 2025
14:15 | 2025-03-14
Play
الحلقة ١٤ | رمضان 2025
14:15 | 2025-03-14
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-03-2025 | 2025
13:30 | 2025-03-14
Play
العراق في دقيقة 14-03-2025 | 2025
13:30 | 2025-03-14
زار رمضان
Play
زار رمضان
أحاديث ممتعة في سوق حي الجهاد - الحلقة ١٤ | رمضان 2025
12:45 | 2025-03-14
Play
أحاديث ممتعة في سوق حي الجهاد - الحلقة ١٤ | رمضان 2025
12:45 | 2025-03-14
الله بالخير
Play
الله بالخير
قلوب عراقية دافئة وعطاء بلا حدود في الله بالخير - الحلقة ١٤ | رمضان 2025
12:00 | 2025-03-14
Play
قلوب عراقية دافئة وعطاء بلا حدود في الله بالخير - الحلقة ١٤ | رمضان 2025
12:00 | 2025-03-14
حكاية لونا
Play
حكاية لونا
الحلقة ١٤ | رمضان 2025
11:30 | 2025-03-14
Play
الحلقة ١٤ | رمضان 2025
11:30 | 2025-03-14
سوشيل رمضان
Play
سوشيل رمضان
حلقة ١٤ | رمضان 2025
11:00 | 2025-03-14
Play
حلقة ١٤ | رمضان 2025
11:00 | 2025-03-14
اخترنا لك
مجموعة الدول السبع توجه اتهامات لإيران وتدين "عنف الساحل السوري"
13:19 | 2025-03-14
مجلس الأمن: على السلطات السورية المؤقتة محاسبة مرتكبي عمليات القتل الجماعي
12:59 | 2025-03-14
هل تلقى بوتين اتصالا من أوكرانيا.. هذه التفاصيل
12:31 | 2025-03-14
اكتشاف مقبرة ملكية من عصر الانتقال الثاني في مصر
11:44 | 2025-03-14
ماسك يبحث عن الموتى الاحياء في الضمان الاجتماعي
11:16 | 2025-03-14
بعد مناقشة بوتين.. ترامب: فرصتنا جيدة لأنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا
09:59 | 2025-03-14
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
كلا، ماضيه يثير المخاوف
كلا، ماضيه يثير المخاوف
لا أهتم بالأمر
لا أهتم بالأمر
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

أبراج

على السومرية

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.