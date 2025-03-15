قوائم حمراء وبرتقالية وصفراء.. ترامب يدرس حظر 43 دولة من السفر لامريكا

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
الله بالخير
من
06:20 AM
الى
06:50 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
متظاهرون يقتحمون "برج ترامب" احتجاجا على اعتقال فلسطيني
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الصفحة الرئيسية
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-519397-638776136374467048.jpg
قوائم حمراء وبرتقالية وصفراء.. ترامب يدرس حظر 43 دولة من السفر لامريكا
دوليات
2025-03-15 | 01:32
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,515 شوهد
السومرية
نيوز-دوليات
تدرس
إدارة الرئيس
الأميركي
دونالد
ترمب، حظر مواطني 43 دولة حول العالم من دخول
الولايات المتحدة
الامريكية، ليكون اكثر شمولا من القيود التي فرضها في ولايته الأولى.
بحسب صحيفة
نيويورك
تايمز، فأن إدارة ترمب تدرس استهداف مواطني ما يصل إلى 43 دولة كجزء من حظر جديد على السفر إلى
الولايات المتحدة
، وأوضحوا أن هناك مسودة لقائمة التوصيات التي وضعها مسؤولون أمنيون تشمل 3 قوائم، وهي "حمراء"، و"برتقالي"، و"صفراء".
وأصدر ترمب أمراً تنفيذياً، في 20 يناير، يفرض فحصاً أمنياً مكثفاً لأي أجانب يسعون إلى دخول
الولايات المتحدة
للكشف عن التهديدات الأمنية الوطنية.
وتسري قرارات تقييد السفر المفعلة في عهد ترمب، والتي أبطلها الأمر التنفيذي لبايدن على 13 دولة، هي
إيران
، وليبيا، وكوريا الشمالية، وسوريا، وفنزويلا، واليمن، والصومال، وإريتريا، وقيرجيزستان، وميانمار، ونيجيريا، والسودان، وتنزانيا.
وقال المسؤولون للصحيفة إن "القائمة الحمراء"، تضم 11 دولة يُمنع مواطنوها بشكل قاطع من الدخول إلى
الولايات المتحدة
، موضحين أن البلاد، هي أفغانستان، وبوتان، وكوبا، وإيران، وليبيا، وكوريا الشمالية، والصومال، والسودان، وسوريا، وفنزويلا، واليمن.
وأوضحت الصحيفة أن أفغانستان، التي لم تكن مدرجة في قرارات حظر السفر خلال ولاية ترمب الأولى، من المرجح أن تكون ضمن القائمة "الحمراء" الجديدة، خاصة بعد استيلاء حركة "طالبان" على السلطة في 2021 عقب انسحاب القوات الأميركية.
وذكرت الصحيفة أن "القائمة البرتقالية" تشمل مقترحات تضم 10 دول ستواجه قيوداً مشددة على السفر، لكنها لن تُمنع بشكل كامل. وأشار المسؤولون إلى أنه "قد يُسمح لرجال الأعمال الأثرياء من هذه الدول بالدخول، بينما سيتم حظر تأشيرات السياحة والهجرة".
وأوضحوا أن مواطني هذه الدول أيضاً سيخضعون إلى مقابلات إلزامية شخصية للحصول على تأشيرة دخول. وتضم القائمة بيلاروس، وإريتريا، وهايتي، ولاوس، وميانمار، وباكستان، وروسيا، وسيراليون، وجنوب
السودان
، وتركمانستان.
ونقلت "نيويورك تايمز" عن المسؤولين أن المسودة تتضمن أيضاً "قائمة صفراء" تضم 22 دولة، سيتم منحها 60 يوماً لإصلاح أوجه القصور، وإلا ستُنقل إلى إحدى القوائم الأخرى.
وأوضح المسؤولون أن العوائق أو الأسباب التي قد تؤدي إلى إدراج هذه الدول للقوائم "البرتقالية" أو "الحمراء"، هي عدم مشاركة معلومات المسافرين الأمنيّة مع
الولايات المتحدة
، أو ضعف الإجراءات الأمنية في إصدار جوازات السفر، منح أو بيع الجنسية لأفراد من دول محظورة سلفاً.
وفقاً للصحيفة، تشمل "القائمة الصفراء"، أنجولا، وأنتيجوا وبربودا، وبنين، وبوركينا فاسو، وكمبوديا، والكاميرون، والرأس الأخضر، وتشاد، وجمهورية الكونغو، والكونغو الديمقراطية، ودومينيكا، وغينيا الاستوائية، وغامبيا، وليبيريا، وملاوي، ومالي، وموريتانيا، وسانت كيتس ونيفيس، وسانت لوسيا، وساو تومي وبرينسيب، وفانواتو، وزيمبابوي.
>>
تابع قناة السومرية على
تويتر
مقالات ذات صلة
خلافاً لـ2017.. لماذا غاب العراق عن الـ43 دولة التي ينوي ترامب "حظرها من السفر لامريكا"؟
03:44 | 2025-03-15
النمسا تدرس حظر ارتداء الحجاب
10:33 | 2025-02-27
عضو بالإطار يتحدث عن “هدنة” بين الفصائل والحكومة: ترامب لن يصبح رئيساً لأمريكا
15:29 | 2025-01-11
إليك قائمة أقوى جوازات السفر عالمياً في 2025
03:26 | 2025-02-04
حظر سفر الولايات المتحدة
ترامب
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
تفاصيل جديدة عن حالة الفنان عادل إمام الصحية
فن وثقافة
50.88%
06:08 | 2025-03-13
تفاصيل جديدة عن حالة الفنان عادل إمام الصحية
06:08 | 2025-03-13
حصيلة جديدة لحادث سقوط اللعبة الهوائية في كربلاء
محليات
20.18%
16:58 | 2025-03-14
حصيلة جديدة لحادث سقوط اللعبة الهوائية في كربلاء
16:58 | 2025-03-14
فترة سخونة "عابرة".. الشتاء عائد قريبًا والثلث الأخير من رمضان "مختلف"
أخبار الطقس
14.72%
02:10 | 2025-03-14
فترة سخونة "عابرة".. الشتاء عائد قريبًا والثلث الأخير من رمضان "مختلف"
02:10 | 2025-03-14
تفاصيل اعتقال قاتل الصحفي ليث بعد ملاحقته في البصرة
فن وثقافة
14.22%
16:01 | 2025-03-13
تفاصيل اعتقال قاتل الصحفي ليث بعد ملاحقته في البصرة
16:01 | 2025-03-13
المزيد
أحدث الحلقات
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٥ الى ٢١ آذار ٢٠٢٥ | 2025
03:00 | 2025-03-15
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٥ الى ٢١ آذار ٢٠٢٥ | 2025
03:00 | 2025-03-15
ناس برمضان
بغداد منطقة الصليخ - الحلقة ١٤ | الموسم 2
19:00 | 2025-03-14
ناس برمضان
بغداد منطقة الصليخ - الحلقة ١٤ | الموسم 2
19:00 | 2025-03-14
من الأخير
معين الكاظمي وماجد شنكالي - حلقة ١٤ | الموسم 2
18:00 | 2025-03-14
من الأخير
معين الكاظمي وماجد شنكالي - حلقة ١٤ | الموسم 2
18:00 | 2025-03-14
ليلة رمضانية
حسام الربيعي - الحلقة ١٤ | رمضان 2025
17:00 | 2025-03-14
ليلة رمضانية
حسام الربيعي - الحلقة ١٤ | رمضان 2025
17:00 | 2025-03-14
قطع وريد
الحلقة ١٤ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-14
قطع وريد
الحلقة ١٤ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-14
بال 90
قضاء العزيزية واسط "الگاع تنگلب.. واني ما انگلب.. منو اني"؟ - الحلقة ١٤ | رمضان 2025
15:00 | 2025-03-14
بال 90
قضاء العزيزية واسط "الگاع تنگلب.. واني ما انگلب.. منو اني"؟ - الحلقة ١٤ | رمضان 2025
15:00 | 2025-03-14
أهل الخطايا
الحلقة ١٤ | رمضان 2025
14:15 | 2025-03-14
أهل الخطايا
الحلقة ١٤ | رمضان 2025
14:15 | 2025-03-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ آذار ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-03-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ آذار ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-03-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-03-2025 | 2025
13:30 | 2025-03-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-03-2025 | 2025
13:30 | 2025-03-14
زار رمضان
أحاديث ممتعة في سوق حي الجهاد - الحلقة ١٤ | رمضان 2025
12:45 | 2025-03-14
زار رمضان
أحاديث ممتعة في سوق حي الجهاد - الحلقة ١٤ | رمضان 2025
12:45 | 2025-03-14
الأكثر مشاهدة
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٥ الى ٢١ آذار ٢٠٢٥ | 2025
03:00 | 2025-03-15
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٥ الى ٢١ آذار ٢٠٢٥ | 2025
03:00 | 2025-03-15
ناس برمضان
بغداد منطقة الصليخ - الحلقة ١٤ | الموسم 2
19:00 | 2025-03-14
ناس برمضان
بغداد منطقة الصليخ - الحلقة ١٤ | الموسم 2
19:00 | 2025-03-14
من الأخير
معين الكاظمي وماجد شنكالي - حلقة ١٤ | الموسم 2
18:00 | 2025-03-14
من الأخير
معين الكاظمي وماجد شنكالي - حلقة ١٤ | الموسم 2
18:00 | 2025-03-14
ليلة رمضانية
حسام الربيعي - الحلقة ١٤ | رمضان 2025
17:00 | 2025-03-14
ليلة رمضانية
حسام الربيعي - الحلقة ١٤ | رمضان 2025
17:00 | 2025-03-14
قطع وريد
الحلقة ١٤ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-14
قطع وريد
الحلقة ١٤ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-14
بال 90
قضاء العزيزية واسط "الگاع تنگلب.. واني ما انگلب.. منو اني"؟ - الحلقة ١٤ | رمضان 2025
15:00 | 2025-03-14
بال 90
قضاء العزيزية واسط "الگاع تنگلب.. واني ما انگلب.. منو اني"؟ - الحلقة ١٤ | رمضان 2025
15:00 | 2025-03-14
أهل الخطايا
الحلقة ١٤ | رمضان 2025
14:15 | 2025-03-14
أهل الخطايا
الحلقة ١٤ | رمضان 2025
14:15 | 2025-03-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ آذار ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-03-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ آذار ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-03-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-03-2025 | 2025
13:30 | 2025-03-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-03-2025 | 2025
13:30 | 2025-03-14
زار رمضان
أحاديث ممتعة في سوق حي الجهاد - الحلقة ١٤ | رمضان 2025
12:45 | 2025-03-14
زار رمضان
أحاديث ممتعة في سوق حي الجهاد - الحلقة ١٤ | رمضان 2025
12:45 | 2025-03-14
اخترنا لك
كارثة تهز احدى الدول العربية.. كشف شبكة متورطة باغتصاب أكثر من 14 تلميذة قاصر
03:37 | 2025-03-15
"إكس" تزيل علامات التوثيق عن الحسابات الرسمية السورية
03:32 | 2025-03-15
"بناتنا ما ينامن بالسجون".. أردني يعفو عن قاتلة ابنه ويثير دهشة الجميع (فيديو)
03:08 | 2025-03-15
كوارث وشيكة تهدد الولايات المتحدة
01:43 | 2025-03-15
بوتين يرد على مقترح ترامب بشأن الحرب الأوكرانية
13:20 | 2025-03-14
مجموعة الدول السبع توجه اتهامات لإيران وتدين "عنف الساحل السوري"
13:19 | 2025-03-14
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
استطلاعات
هل تؤيد حضور أحمد الشرع القمة العربية في بغداد؟
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
كلا، ماضيه يثير المخاوف
كلا، ماضيه يثير المخاوف
لا أهتم بالأمر
لا أهتم بالأمر
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.