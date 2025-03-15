كارثة تهز احدى الدول العربية.. كشف شبكة متورطة باغتصاب أكثر من 14 تلميذة قاصر

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن "التحقيقات التي قادتها مصالح كشفت عن معطيات مروّعة، أبرزها حمل اثنتين من الضحايا، ممّا أثار موجة غضب في البلاد".وكشفت المعطيات المتوفرة أن عناصر فتحت تحقيقاً قضائياً تحت إشراف المختصّة، لتحديد جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.وبحسب وسائل الإعلام المغربية، فإن أصابع الاتهام وُجهت إلى دركي وفلاح معروف بالمنطقة، يشتبه في إقدامهما على اغتصاب ما يزيد عن 14 تلميذة داخل منزل امرأة.وتوقعت مصادر محلية أن ترتفع حصيلة الضحايا، مؤكدة أنه يجري حالياً البحث عن ضحايا محتملين من أجل الاستماع إليهن في محاضر قانونية بحضور أولياء أمورهن.