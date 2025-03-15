نائب ترامب: غزونا للعراق دمر أحد أعظم المجتمعات المسيحية في العالم

نيوز – دولي

اكد نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، ان غزو للعراق دمر واحدا من أعظم المجتمعات في العالم.

وقال فانس لشبكة "فوكس نيوز"، ان "الغزو الأمريكي للعراق دمر واحدا من أعظم المجتمعات في العالم".

وأضاف "يجب عدم السماح بتكرار ذلك مرة ثانية".

وبشأن ، ذكر فانس ان "على ان تتذكر مع من تتعامل في ، وعليها ضمان حماية هذه المجتمعات التاريخية".

وأشار إلى أن "واشنطن تتحدث مع حلفائها وتعمل بعيدا عن الإعلام من أجل تشجيع الإدارة السورية على حماية الأقليات والدرزية وغيرهما"، واصفا "الإدارة السورية الجديدة بالمتشددة".