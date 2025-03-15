تخص هجمات جديدة.. رسالة إسرائيل الى الشرع

واكد: ان "حماس والجهاد مستمرّون في البحث عن جبهات جديدة لشن هجمات على ، ويستغلّون الأمنية بجنوب بعد سقوط نظام الأسد".ونقلت المجلّة عن تقديرات أمنية بأن "نظام الرئيس الانتقالي أحمد الشرع قد يغض الطرف عن عمليات ضد من الداخل السوري".وأفاد مسؤولون عسكريون بأن "إسرائيل حذّرت الشرع وحمّلته مسؤولية أي عمليات تنفّذ ضدّها من سوريا".