سوريا.. انفجار عنيف يهز حي الرمل الجنوبي بمدينة اللاذقية

اعلنت وسائل اعلام سورية، اليوم السبت، عن سماع انفجار عنيف يهز حي الرمل الجنوبي بمدينة .



وقالت الوسائل ان "انفجار عنيفاً هز حي الرمل الجنوبي بمدينة اللاذقية".



واضافت، انه "لا تزال أسباب الانفجار مجهولة في حتى الآن.