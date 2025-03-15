حريق يلتهم خيام مهاجرين في المغرب

وأسفر الحريق عن وفاة امرأة وطفلة وفق حصيلة أولية فيما نقل عدد من المصابين إلى كل من المستشفى الجهوي بأكادير والمستشفى الإقليمي لتيزنيت، تبعا لتفاوت درجات الحروق التي أصيبوا بها.

وكانت مصالح الوقاية في المدينة والسلطات المحلية والأمنية قد انتقلت إلى مكان الحريق وتمكنت من إخماد النيران التي التهمت المخيم بأكمله وأتت على أزيد من 30 مأوى.