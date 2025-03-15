قتلى بعواصف عنيفة تضرب الولايات المتحدة

لقي 14 شخصا مصرعه بسبب عواصف عنيفة تضرب الأمريكية.

ونقلت "أ ف ب" عن سلطات أمريكية، قولها "14 قتيلا على الأقل بسبب عواصف عنيفة تضرب ولايات عدة في الولايات المتحدة".