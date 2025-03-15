سوريا.. الكشف عن سبب انفجار اللاذقية

كشف لحقوق الإنسان، السبت، السبب الرئيسي للانفجار الذي وقع في مدينة وأسفر عن سقوط 3 قتلى وعدد من الجرحى.

وبحسب المرصد فإن الانفجار "حادث ناجم عن صاروخ من المخلفات الحربية، انفجر خلال تفكيكه على يد شخص يعمل في جمع الخردة في منزله".



وكانت وسائل اعلام أعلنت، اليوم السبت، عن سماع انفجار عنيف يهز حي الرمل الجنوبي بمدينة .