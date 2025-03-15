ترامب يعلن شن عملية عسكرية حاسمة في اليمن

أعلن الرئيس الأمريكي ، السبت، عن شن عملية عسكرية حاسمة في .

وقال في كلمة له، "أصدرت أوامر للجيش الأمريكي اليوم بشن عملية عسكرية حاسمة وقوية ضد الحوثيين في اليمن".

وأضاف "الحوثيون شنوا حملة متواصلة من القرصنة والعنف والإرهاب على السفن والطائرات والمسيرات الأمريكية وغيرها".

واعتبر الرئيس الأمريكي أن "رد بايدن على هجمات الحوثيين كان ضعيفا بشكل مثير للشفقة ولذلك واصلوا تهورهم وزحفهم"، مشددا بالقول "لن نتسامح مع هجوم الحوثيين على السفن الأمريكية وسنستخدم القوة المميتة الساحقة حتى نحقق هدفنا".

بدورها قالت القيادة الوسطى الأمريكية، "قواتنا تطلق عملية واسعة النطاق ضد الحوثيين في المدعومين من إيران"، مشيرة الى أن "عملياتنا شملت أهدافا حوثية دفاعا عن مصالحنا وردعا للأعداء واستعادة لحرية الملاحة".



وكانت وسائل إعلام دولية أفادت، اليوم السبت، بأن غارات جوية استهدفت العاصمة اليمنية .