أول تعليق للحوثيين بعد الغارات الأمريكية على اليمن

اعتبرت جماعة "أنصار الله" الحوثيين، اليوم السبت، أن تورط في العدوان على غير مبرر.

وقال عضو لـ"أنصار الله"، محمد البخيتي: "تورط في العدوان على غير مبرَر، وسنقابل التصعيد بالتصعيد".

كما قال لأنصار الله، "العدوان الأمريكي لن يمر دون رد وقواتنا جاهزة لمواجهة التصعيد بمثله حتى تحقيق النصر"، مضيفا "العدوان الأمريكي لن يثني شعبنا عن مواصلة دعم فلسطين وإسناد أهل ومقاومتها".

وأضاف ، "العدوان السافر على بلدنا يؤكد أن تحارب نيابة عن الكيان الصهيوني"، مشيرا الى أن "استهداف المدنيين والمنشآت المدنية جريمة حرب ودليل على الإرهاب الأمريكي بحق الشعوب".



وكانت وسائل إعلام دولية أفادت، اليوم السبت، بأن غارات جوية استهدفت العاصمة اليمنية .

وأعلن الرئيس الأمريكي ، عن شن عملية عسكرية حاسمة في ، وقال "أصدرت أوامر للجيش الأمريكي اليوم بشن عملية عسكرية حاسمة وقوية ضد الحوثيين في اليمن".