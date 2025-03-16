الحرس الثوري الإيراني يرد على تهديدات ترامب

وقال سلامي في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي، ونقلتها "فرانس برس"، إن "إيران لن تشنّ حربا، لكن إذا هدّدها أحد، ستردّ بشكل مناسب وحاسم وقاطع".وقبل ذلك قال ، إن "ليس لها الحق في إملاء" سياسة الخارجية.وكتب على منصة "إكس": "الحكومة الأمريكية ليس لديها سلطة ولا حق في إملاء سياسة الخارجية"، داعيا إلى "وقف قتل الشعب اليمني".وكان الرئيس الأمريكي ، قد دعا إلى وقف دعمها فورا لهجمات "الإرهابيين الحوثيين"، وذلك بعد إعلانه شن ضربات "حاسمة" ضد الميليشيا اليمنية، في وقت تجددت فيه الغارات الأمريكية على مناطق في .وأوضح في منشور على منصته الاجتماعية "تروث سوشيال"، أن "دعم الإرهابيين الحوثيين ينبغي أن يتوقف فورا.. لا تهددوا الشعب الأمريكي ورئيسه وطرق الملاحة البحرية العالمية.. وإذا فعلتم ذلك، حذار، لأن أمريكا ستحملكم كامل المسؤولية ولن نقدم إليكم هدايا".