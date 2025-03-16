تفويض للقادة العسكريين بتنفيذ الضربات.. ترامب يصدر قراراً خطيراً يخص الشرق الأوسط

وذكرت الصحيفة أن أعلن يوم السبت أن الطائرات الحربية الأمريكية شنت جولة جديدة من الضربات الجوية ضد أهداف متعددة في التي تسيطر عليها جماعة الحوثيين.وكتب على موقعه الاجتماعي "Truth Social" أن الضربات تهدف إلى تدمير "قواعد الإرهابيين وقادتهم ودفاعاتهم الصاروخية"، كما تهدف إلى "حماية السفن والطائرات والأصول ، واستعادة حرية الملاحة."ووفقا للصحيفة، تأتي هذه الضربات بعد أن قام بتخفيف القيود التي كانت مفروضة في عهد (الرئيس الأمريكي السابق جو) بايدن على القادة العسكريين فيما يتعلق بتنفيذ الضربات الجوية على أهداف المتشددين. وأوضحت أنه أصبح بإمكان القادة في الشرق الأوسط وإفريقيا الآن تنفيذ الضربات حيثما يرون ذلك مناسبا، دون الحاجة إلى طلب موافقة .ونقلت عن مسؤول أمريكي طلب عدم الكشف عن هويته، أن الزيادة في الضربات التي شهدتها الصومال في الأسابيع الأخيرة والتي استهدفت مقاتلي حركة "الشباب"، بالإضافة إلى الضربات في سوريا ضد قادة تنظيم "داعش"، هي نتيجة لهذه السياسة الجديدة. وأضاف المسؤول أنه "ستكون هناك المزيد من الضربات في المنطقة مع ظهور فرص جديدة للجيش لاستهداف قادة المتشددين"، بحسب قوله.