بالأسماء.. منازل قادة حوثيين تحت القصف الأميركي

وفي طالت غارة منزل حسن شرف الدين، المسؤول عن المخلصات المالية لتجارة النفط والغاز لدى الحوثيين.كما استهدفت غارة منزل علي فاضل، وهو أحد قيادات الملاحة البحرية في غرف العمليات الحوثية.وكان منزل فاضل في السابق مقرا لقناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين.واستهدف غارة أخرى منزل الشرفي، وهو من القيادات الأمنية التابعة لجهاز الاستخبارات العسكرية للحوثيين.وأفادت مصادر بمقتل أفراد أسرة الشرفي داخل المنزل، بينما لم ترد معلومات عن مصيره.كما استهدفت منازل قيادات حوثية أخرى في محافظة صعدة، وفقا لمصادرنا.وكانت مصادر أفادت بمقتل 6 من قادة الحوثيين في الغارات الأميركية.وفي وقت سابق، ذكر تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، أن استهداف قادة جماعة الحوثي بشكل شخصي كان أحد أهداف الضربات الأميركية على .وذكرت مصادر مطلعة أن من بين المواقع التي استهدفت بالغارات، منازل قادة حوثيين يقيمون في وصعدة.وأدت الغارات الأميركية ضد الحوثيين في إلى مقتل 31 شخصا، بحسب حصيلة جديدة غير نهائية أعلنتها وزارة الصحة التابعة للحوثيين، الأحد.