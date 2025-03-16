بالفيديو.. مسحراتي يدمر طبلته لعدم منحه المال

نيوز – دولي

اقدم مسحراتي في مدينة أضنة التركية، على تدمير طبلته لعدم منحه الأموال.

ونقلت وكالة اضنة نيوز التركية عن المسحراتي قوله "‏أحاول إيقاظ الناس للسحور لكن لا يستجيب أحد".

وأضاف "عندما طلبت منهم إكرامية مقابل عملي لم أحصل على شيء، لا أحد يُقدّر عملي في هذا البلد".

واقدم المسحراتي على تدمير طبلته احتجاجا على ذلك.