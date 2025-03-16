حقيقة دعم السعودية للهجمات الأميركية على اليمن لوجستيا

نيوز – دولي

نفى مصدر سعودي مسؤول صحة المزاعم المتداولة عن "دعم بلاده اللوجستي" للهجمات العسكرية الأمريكية على .

ووصف المصدر المسؤول هذه المزاعم بـ "المضللة"، مؤكدا أن "مزاعم تزويد بالوقود للعملية العسكرية التي تجري في الوقت الراهن في عارية عن الصحة".

وأعلنت حركة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون) اليوم الأحد، عن ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الأمريكي في محافظتي وصعدة باليمن إلى 45 قتيلا وجريحا.

وكان الرئيس الأمريكي قد أصر أمس السبت، أوامر للجيش بشن عمليات عسكرية "حاسمة وقوية" ضد جماعة الحوثيين في ، متهما إياهم بتنفيذ "هجمات إرهابية وعمليات قرصنة ضد السفن والطائرات الأمريكية في المنطقة".

في غضون ذلك، أكد الحوثيون على أن الغارات الأمريكية على هي "عدوان سافر" على دولة مستقلة، وأن "تأديب المعتدين سيتم بصورة احترافية وموجعة"، مشيرين إلى أن "استهداف المدنيين يثبت العجز الأمريكي"، وهو لن يثنيهم عن مساندة ، بل سيجر الوضع إلى ما هو أشد وأنكى.

وتأتي هذه التطورات على خلفية إعلان الحوثيين عن استعدادهم لاستئناف العمليات العسكرية ضد السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر اعتبارا من الثلاثاء الماضي، إذا لم تدخل المساعدات الإنسانية إلى التي تم تعليقها للضغط على "حماس"، مع تعثر تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بين الحركة وإسرائيل.

وكان الحوثيون قد علقوا عملياتهم لاستهداف السفن في أعقاب الاتفاق على وقف إطلاق النار في قطاع بين إسرائيل وحركة "حماس"، الذي تم التوصل إليه في 19 كانون الثاني الماضي.