تفاصيل جديدة تخص القصف الأمريكي في اليمن

كشفت ، الأحد، تفاصيل جديدة تخص القصف الأمريكي الذي استهدف أمس.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها، إن "الغارات الأمريكية استهدفت منصات حوثية لإطلاق صواريخ كانت تستعد لهجمات جديدة".

وأضافت المصادر، أن "الغارات الأمريكية ركزت على منازل قادة حوثيين في ومدينة صعدة".

وشهدت ، امس السبت، غارات جوية استهدفت العاصمة .



وأعلن الرئيس الأمريكي ، عن شن عملية عسكرية حاسمة في ، وقال "أصدرت أوامر للجيش الأمريكي اليوم بشن عملية عسكرية حاسمة وقوية ضد الحوثيين في اليمن".