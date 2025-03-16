ماذا نعرف عن القدرات العسكرية للحوثيين؟

واستهدف الهجوم منصات صواريخ كان الحوثيون يخططون لاستخدامها ضد السفن.فما قدرات الحوثيين؟الحوثيون تحولوا من مجموعة مسلحة محلية إلى منظمة عسكرية قوية.الدعم لهذه الجماعة شمل نقل المواد العسكرية، التدريب، وتكنولوجيا الأسلحة مع تزويدها بأسلحة وصواريخ، إضافة إلى تدريب متخصصين وفنيين.عدد مسلحي الحوثيين يُقدر بنحو 350 ألف عنصر، مقارنة بـ220 ألفا في 2022، و30 ألفًا في 2015.وتمكن الحوثيون من الحصول على عتاد كبير.الصواريخ الباليستية:صواريخ سكودصواريخ ظفرصواريخ حاتم-2الصواريخ المجنحةوالطائرات من دونالصواريخ المضادة للسفنوأنظمة الدفاع الجوي المحمولةالصواريخ المضادة للدباباتومعدات الاتصالات والرقابةوغيرها من التجهيزات