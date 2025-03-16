نتنياهو يقيل رئيس جهاز الشاباك

قرر الإسرائيلي نتنياهو، إقالة رئيس جهاز من منصبه.

وقال نتنياهو، "قررت إقالة بار بسبب انعدام ثقة مستمر ازداد مع مرور الوقت".

الى ذلك، قالت القناة 14 الإسرائيلية، إن "نتنياهو سيعقد الأربعاء المقبل جلسة حكومية خاصة للتصديق على إقالة بار".

كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن "إقالة بار ستكون هزة سياسية كبرى في إسرائيل".