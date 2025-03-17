الكويت تعدل قانون الأحوال الشخصية وترفع سن الزواج الى 18 عاما

ووفقا لمرسوم رسمي نشر في "الكويت اليوم" عدلت المادة 26 من قانون الأحوال الشخصية ليتم "منع توثيق عقد الزواج أو المصادقة عليه لمن لم يبلغ من العمر 18 عاما وقت التوثيق".وبحسب التعديل "يمنع توثيق الزواج ما لم يبلغ الزوجين عشر عاما، استنادا إلى دستور الذي يؤكد حماية الأسرة والأمومة والطفولة، وبما يتوافق مع أحكام الإسلامية".ووفقا للمذكرة فإنه "يراعي التزامات الدولية، لاسيما اتفاقية حقوق الطفل التي تعرف الطفل بمن لم يتجاوز 18 ، وتلزم الدول بحمايته من الزواج المبكر، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي تضمن الموافقة الحرة والكاملة للزوجين وتشجع على تحديد سن أدنى للزواج".كان وزير العدل ناصر السميط قد قال في وقت سابق إن 30 بالمئة من المتزوجين القصر في هم من الأجانب، وأكثرهم من أبناء الجنسية السورية، والسعودية ثم الإيرانية والأفغانية و المصرية والقطرية.