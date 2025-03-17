إيران تكشف جزءا من رسالة ترامب وتؤكد: سنرد بحزم على أي انتهاك لأراضينا

وقال بقاقي في بيان تابعته نيوز، انه "لا نية لدينا لنشر فحوى رسالة وما يتم تداوله في الإعلام بشأنها ليس دقيقا "، لافتا الى ان " لم تكن يوما وفية لالتزاماتها وتحدثنا اليوم عن الحوار والمفاوضات".وتابع، ان " حرية التعبير تقمع الآن في خاصة ما تعلق بدعم القضية الفلسطينية"، مبينا انه " اتخذنا خطوات طوعية لإثبات حسن نيتنا بشأن الاتفاق النووي وعلى الأطراف الأخرى أن تعمل على ذلك".وأضاف، ان " محتوى رسالة لإيران مماثل لتصريحاته العلنية"، مؤكدا ان " الرسائل التي نتلقاها من متناقضة".