الكويت تشكر العراق على اعفاء جماهيرها من تأشيرة الدخول

وذكر الاتحاد في بيان، تابعته نيوز، أنه " يتقدم رئيس مجلس إدارة الاتحاد لكرة القدم، الشيخ أحمد اليوسف الصباح، بالشكر إلى ، ، والسفير العراقي لدى دولة المنهل ، بعد الموافقة على طلب الاتحاد لكرة القدم بإعفاء الجماهير الراغبة بحضور مباراة والعراق من سمة الدخول ( الفيزا) لتكون بالمجان".وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الروابط الرياضية بين البلدين وتسهيل مشاركة الجماهير في دعم منتخباتهم الوطنية.