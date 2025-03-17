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الحرب التجارية تحتدم.. عاصفة التعريفات تضرب 8 ملايين عامل امريكي

دوليات

2025-03-17 | 10:14
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
الحرب التجارية تحتدم.. عاصفة التعريفات تضرب 8 ملايين عامل امريكي
484 شوهد

تحتدم الحرب التجارية في الوقت الحالي مع تبادل التعريفات بين الدول، وسط رهانات حول أيها سيكون أكثر إيلامًا.

في حرب تجارية محتدمة، يفرض فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعريفات جمركية على المنتجات القادمة من دول حول العالم، ردَّت الحكومات الأجنبية بفرض تعريفات مماثلة. واستهدفت الصين مزارعي الذرة وصانعي السيارات، بينما فرضت كندا تعريفات على مصانع الدواجن وصناعة تكييف الهواء، في حين ستستهدف أوروبا مصانع الصلب الأمريكية ومسالخ اللحوم.

وقال تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" إنه منذ أن أمر ترامب بفرض رسوم جمركية عالية على بعض أكبر شركاء التجارة الأمريكيين في فبراير/شباط ومارس/آذار، بدأت الدول الأخرى في فرض تعريفات خاصة بها على الصادرات الأمريكية في محاولة للضغط على الرئيس ليتراجع.

وتم تصميم التعريفات الانتقامية بعناية لاستهداف ترامب في نقطة ضعف، إذ يعمل حوالي 8 ملايين أمريكي في الصناعات المستهدفة بهذه الرسوم، الغالبية العظمى منهم - 4.48 مليون - يعملون في المقاطعات التي صوَّتت لصالح ترامب في الانتخابات الأخيرة، مقارنة بـ 3.26 مليون وظيفة في المقاطعات التي صوَّتت لصالح نائبة الرئيس كامالا هاريس، وفقًا لحسابات صحيفة التايمز التي شملت فحص التعريفات الانتقامية على أكثر من 4000 فئة منتج. وتسليط الضوء على هذه الأرقام يعكس التأثير الكبير الذي قد تُحدثه الحرب التجارية على العمال الأمريكيين، مما قد يتسبب في انعكاس استراتيجيات ترامب الاقتصادية.

وبينما جادل ترامب بأن التعريفات ستساعد في تعزيز الوظائف الأمريكية، يقول الاقتصاديون إن التعريفات الانتقامية يمكن أن تلغي هذا التأثير. هذه الأرقام تُمثل عدد الوظائف في الصناعات التي استهدفتها الدول الأجنبية بتعريفاتها - وليس عدد الوظائف التي ستُفقد فعليًا بسبب التعريفات، والتي من المحتمل أن تكون أقل بكثير. ولكن من المرجح أن تواجه الصناعات المتأثرة بالتعريفات الانتقامية صعوبة في بيع المزيد من السلع في الأسواق الخارجية، مما يعني انخفاض الأرباح وفقدان الوظائف.

والوظائف التي قد تتأثر بالانتقام مُركزة بشكل خاص في بعض المناطق من الشمال الأوسط العلوي، والجنوب، والجنوب الشرقي، بما في ذلك العديد من المناطق الريفية في البلاد التي تتحمل مسؤولية إنتاج السلع الزراعية. كما تشمل المناطق التي تُنتج الفحم والنفط وقطع غيار السيارات وغيرها من المنتجات المُصنَّعة.

ردود مؤلمة
وقال روبرت ماكسيم، زميل في بروكينغز مترو، وهو مركز أبحاث في واشنطن، الذي أجرى تحليلًا مشابهًا، إن الدول الأخرى استهدفت بشكل خاص المناطق التي تؤيد ترامب، والأماكن التي "يريد ترامب أن يصوِّر نفسه فيها كمنقذٍ للولايات المتحدة." يشمل ذلك المجتمعات الصناعية الصغيرة في ولايات مثل ويسكونسن، وإنديانا، وميشيغان، وكذلك الولايات الجنوبية مثل كنتاكي وجورجيا، حسب قوله. وأضاف أن الرسالة التي تحاول الدول الأجنبية إرسالها هي: "أنت تعتقد أنك تستطيع أن تتنمَّر علينا؟ حسنًا، نحن يمكننا أن نؤذيك أيضًا وبالمناسبة، نعرف أين يهمك الأمر حقًا."

وقد يعني الرد أيضًا ألمًا مُركَّزًا لبعض الصناعات، مثل الزراعة. وفي فترة ولاية ترامب الأولى، استهدفت الصين وحكومات أخرى المزارعين الأمريكيين - وهم كتلة انتخابية قوية للرئيس - مما أدى إلى انخفاض صادرات الولايات المتحدة من فول الصويا والمحاصيل الأخرى.

وانتقل المشترون الصينيون إلى شراء المزيد من المنتجات الزراعية من دول مثل الأرجنتين والبرازيل بدلًا من ذلك، وكان المزارعون الأمريكيون يواجهون صعوبة في استعادة هذه العقود في السنوات التالية. حاول ترامب تعويض هذه الخسائر من خلال تقديم أكثر من 20 مليار دولار للمزارعين كتعويض عن آلام الحرب التجارية.

وجد تحليل نشرته العام الماضي مجموعة من الاقتصاديين في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا والبنك الدولي ومصادر أخرى أن التعريفات الانتقامية التي فُرضت على الولايات المتحدة خلال الولاية الأولى لترامب كان لها تأثير سلبي على الوظائف الأمريكية، مما يفوق أي فائدة للتوظيف من التعريفات التي فرضها ترامب على السلع الأجنبية أو من الدعم الذي قدَّمه للمتضررين من سياساته التجارية.

والمناطق الريفية في البلاد تواجه مرة أخرى خطر التأثر بالانتقام. فالزراعة واحدة من أكبر الصادرات الأمريكية، والمزارعون يُعتبرون مهمين سياسيًا لترامب. كما أن المقاطعات الريفية قد يكون لديها صاحب عمل رئيسي واحد - مثل مصنع لمعالجة الدواجن - الذي يوفر جزءًا كبيرًا من وظائف المقاطعة، مقارنة بالمناطق الحضرية أو الضواحي التي تتمتع بتنوع أكبر.

وتستهدف التعريفات الانتقامية الصناعات التي توظف 9.5% من السكان في ولاية ويسكونسن، و8.5% في ولاية إنديانا، و8.4% في ولاية أيوا. كما أن النسب مرتفعة نسبيًا في أركنساس، وألاباما، وميسيسيبي، وكنتاكي، وكانساس.

وقال مارك مورو، زميل كبير في بروكينغز مترو، إن العديد من المقاطعات التي تأثرت بالرد كانت ريفية و"أراضي حمراء صعبة." وأضاف أن جغرافيا الدعم السياسي لترامب "ليست سرًا بالنسبة لشركائنا التجاريين."

وأوضح قائلًا: "إنهم مُدرِكون تمامًا لهذه الصناعات، وجغرافيا هذه الصناعات، وكيفية عمل السياسة الأمريكية."
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