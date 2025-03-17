الرئيس اللبناني: يوجه الجيش بالرد على مصادر النيران من الحدود

وقال في مؤتمر صحفي، أنه "ما يحصل على الحدود الشرقية والشمالية الشرقية لا يمكن أن يستمر ولن نقبل باستمراره"، مشيرا الى انه "أعطيت توجيهاتي للجيش بالرد على مصادر النيران".وتابع، أنه "طلبت من وزير الخارجية التواصل مع نظيره السوري لمعالجة الأزمة بما يضمن سيادة البلدين".