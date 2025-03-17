مؤتمر المانحين يمنح سوريا مساعدات مالية بمئات الملايين

وفي كلمته أمام المؤتمر، طالب وزير الخارجية السوري برفع العقوبات وإعادة الإعمار، مضيفا "نؤكد التزامنا بالعمل مع جميع الشركاء لوصول المساعدات إلى مستحقيها وتأمين عودة اللاجئين".وأضاف: "استقرار ينعكس إيجابيا على استقرار المنطقة والعالم".وأعلنت المملكة المتحدة تخصيص ما يصل إلى 160 مليون جنيه إسترليني للمساعدات الإنسانية الموجهة إلى ، كما أعلنت عن تقديم 300 مليون يورو في نفس الإطار.من جهته، تعهد بتقديم حوالى 2,5 مليار يورو (2,7 مليار دولار) من المساعدات إلى .وقالت رئيسة دير لايين إن "السوريين بحاجة إلى مزيد من الدعم، سواء إذا كانوا لا يزالون في الخارج أو قرّروا العودة إلى ديارهم".وتابعت: "لذا، نزيد اليوم في تعهداتنا إزاء السوريين في البلد والمنطقة إلى حوالى 2,5 مليار يورو لعامي 2025 و2026".