مظاهرات حاشدة في صنعاء دعما للتصعيد العسكري ضد الولايات المتحدة

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية وصور زعيم الحوثيين، عبدالملك الحوثي، وشعارات مساندة لغزة. ورددوا هتافات بينها "يا واحنا معاكم .. لن تكونوا وحدكم".وقال بيان صادر عن المظاهرة، "نؤكد على موقفنا الثابت بالوقوف مع إخواننا في في مواجهة كل المخاطر ومستعدون أن نواجه كل طغاة الأرض دون تردد أو خوف وأن نقدم كل التضحيات في سبيل ذلك".وأضاف البيان "نعتز ونفتخر بقرار قائدنا الذي أعلن مهلة 4 أيام لرفع الحصار عن ثم فرض الحصار على سفن كيان العدو الصهيوني".وأعلن البيان تحركهم الشامل في "مواجهة العدوان والتصعيد الأمريكي الأخير بالتصعيد العسكري وبالتعبئة العامة وبالمقاطعة الاقتصادية للأعداء".وكان زعيم الحوثيين، عبدالملك الحوثي، قد توعد مساء أمس الأحد، الأمريكية بخيارات تصعيدية إضافية بعد غارات أمريكية مكثفة استهدفت مواقع للجماعة، مخلفة خسائر مادية وبشرية.