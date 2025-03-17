إيران ترفع الإقامة الجبرية عن كروبي

وقال نجله حسين كروبي لصحيفة "جماران" شبه الرسمية إن حليف كروبي السياسي السابق مير سترفع عنه الإقامة الجبرية أيضا في غضون أشهر.وخاض كروبي الذي يبلغ من العمر الآن 87 عاما وموسوي 83 عاما الانتخابات على أساس برنامج إصلاحي في انتخابات عام 2009 التي أعادت الرئيس السابق ، وهو من المحافظين، إلى السلطة وأطلقت شرارة مظاهرات حاشدة من المحتجين الذين قالوا إن النتائج جرى تزويرها.وتم اعتقالهما في عام 2011 بعد أن لعبا دورا قياديا في الاحتجاجات، ولكن لم يخضعا لمحاكمة ولم توجه لهما أي اتهامات علنية.ونقلت صحيفة "جماران" عن حسين كروبي قوله: "التقى مسؤولون أمنيون بوالدي وقالوا له إن اعتقاله سيُرفع اليوم بناء على أوامر رئيس السلطة القضائية".وقال إنه تم إبلاغ والده بأن رجال أمن سيكونون موجودين في منزله حتى الثامن من أبريل نيسان لضمان حمايته.