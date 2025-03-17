غارات إسرائيلية تستهدف محيط بلدتين في لبنان

وبحسب وسائل إعلام دولية، فإن "غارات إسرائيلية على محيط بلدة لبايا في شرقي لبنان"، مضيفة أن " غارة إسرائيلية على بلدة يحمر جنوبي لبنان".

وفي 27 تشرين الثاني 2024 دخل حيز التنفيذ اتفاق لوقف إطلاق النار في ، بعد شهور من عمليات عسكرية متبادلة بين "الجيش الإسرائيلي" وحزب الله اللبناني بسبب إسناد الأخير لجبهة بعد عملية طوفان الأقصى في تشرين الأول 2023.