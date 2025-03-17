ترامب يوجه بعمليات "حاسمة" ضد الحوثيين

وشدد ، "نركز على احتجاز واعتقال وترحيل الأجانب المجرمين غير الشرعيين، وإدارة تصرفت ضمن حدود القانون في استخدام قانون الأعداء الأجانب".

وأضاف أن "الرئيس أعلن أنه سيتحدث غدا إلى الرئيس بوتين"، لافتا "قدمنا نحو 6 ملايين دولار إلى السلفادور لاحتجاز الإرهابيين الأجانب الذين تم ترحيلهم".

وشهدت تصعيدا عسكريا غير مسبوق عقب الضربات الجوية التي شنتها ضد مواقع الحوثيين في محافظات عدة.