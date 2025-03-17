قصف أمريكي يستهدف الحديدة اليمنية

وقالت وسائل إعلام تابعة لحركة (أنصار الله)، "عدوان أمريكي يدمر بغارات مصنعا للحديد في الصليف بمحافظة غربي اليمن".

الى ذلك، قالت الخارجية الأمريكية، إن "ضرباتنا ضد الحوثيين ستتوقف حينما يضعون حدا لهجماتهم على السفن التجارية والعسكرية".

وسبق أن قال ، الاثنين، إن الرئيس الأمريكي أمر بعمليات حاسمة ضد الحوثيين في .



وشهدت تصعيدا عسكريا غير مسبوق عقب الضربات الجوية التي شنتها ضد مواقع الحوثيين في محافظات عدة.