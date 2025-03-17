قصف إسرائيلي يستهدف موقعا عسكريا في سوريا

استهدف قصف إسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، موقعا عسكريا جنوبي .

وقالت وسائل إعلام دولية، إن "قصفا جويا إسرائيليا يستهدف موقعا عسكريا في مدينة درعا جنوبي سوريا".

بدورها، قالت القناة 14 الإسرائيلية، "طائرات تهاجم أهدافا عسكرية في جنوب سوريا".

الى ذلك قالت وكالة السورية، "مقتل شخصين في الغارات الإسرائيلية على محيط مدينة درعا في جنوب سوريا".