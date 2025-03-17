اتفاق بين لبنان وسوريا على وقف إطلاق النار

اتفق وزيرا دفاع وسوريا، اليوم الاثنين، على وقف إطلاق النار.

وقالت ، "اتفاق بين وزيري دفاع وسوريا على وقف إطلاق النار والتواصل بين مخابرات البلدين".

بدورها قالت، السورية، "اتفقنا مع على وقف إطلاق النار على الحدود وتعزيز التنسيق والتعاون".

وتجدّدت الاشتباكات، الاثنين، عند الحدود السورية شمال مدينة الهرمل شرق .

وأعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" الرسمية أن "الاشتباكات تجددت على الحدود – السورية في شمال مدينة الهرمل، بعد تعرض بلدة حوش السيد علي لقصف من الجانب السوري".