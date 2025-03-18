استئناف القصف الاسرائيلي على غزة وأكثر من 230 شهيدا و350 مصابا

وأفادت مصادر طبية بمقتل اللواء وطفة وكيل بغزة جراء الغارات على مدينة .وقالت هيئة البث الإسرائيلية أن الهجوم الجوي شمل اغتيال قيادات عسكرية متوسطة وقيادات سياسية في حركة حماس.وقال مدير المستشفيات في قطاع أن عشرات الإصابات لا يمكن الوصول لها حتى الآن.وشمل الهجوم أحزمة نارية جديدة على شمال .وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، نقلا عن الإسرائيلي نتنياهو، أن الأخير ووزير الدفاع، أصدرا تعليمات للجيش الإسرائيلي بالتحرك بقوة ضد حماس في .وأبدت الحركة مرونة في التفاوض بموافقتها على مقترح الوسطاء بالإفراج عن جندي إسرائيلي-أمريكي و4 جثامين لمزدوجي الجنسية، فيما حاول نتنياهو إلقاء اللوم مجددا على الحركة، زاعما أنها "تواصل الانخراط في التلاعب والحرب النفسية".من جانبه، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مفاوضات وقف النار في وإبرام اتفاق تبادل الأسرى بأنها "معقّدة للغاية"، معربا عن أمله في التوصل إلى اتفاق.