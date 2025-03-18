بالفيديو.. نزوح فلسطيني اخر بعد استئناف العدوان الاسرائيلي

وذكرت وسائل إعلامية في خبر تابعته نيوز، ان "هناك حركة نزوح كبيرة للفلسطينيين من المناطق الشمالية والشرقية لمدينة بيت باتجاه مدينة الشيخ زايد".وأضافت ان "ذلك جاء بعد عودة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة".واستأنف العدوان الإسرائيلي فجر اليوم غاراته على قطاع ، فيما أعلنت صادر طبية فلسطينية بمقتل أكثر من 200 فلسطيني وإصابة العشرات.ودعت حركة "حماس" والإسلامية وأحرار العالم للتظاهر رفضا لاستئناف حرب الإبادة في قطاع .