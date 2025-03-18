الصين تدعو لمنع كارثة إنسانية جديدة في غزة

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية إنّ "الصين تشعر بقلق بالغ من الوضع الحالي بين وفلسطين".ولفتت إلى أنّها تدعو إلى تجنّب أي أعمال قد تؤدي إلى تصعيد الوضع ومنع إنسانية أوسع نطاقًا.وأعلن الكيان الصهيوني فجر اليوم استئناف الحرب على بعد شنه عدة غارات جوية على راح ضحيتها أكثر 250 شهيدا و350 مصابا لغاية الان بحسب ما نشرته الفلسطينية.