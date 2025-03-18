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تحذير امريكي من عواقب ضرب منشآت إيران النووية

دوليات

2025-03-18 | 05:09
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
تحذير امريكي من عواقب ضرب منشآت إيران النووية
1,379 شوهد

السومرية نيوز – دولي
حذّر المذيع الأمريكي الشهير تاكر كارلسون، الذي يعتبر أحد المقربين من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من مخاطر استهداف المنشآت النووية لإيران، مشيرًا إلى أن تقديرات البنتاغون تشير إلى أن الخسائر ستكون كبيرة على الولايات المتحدة.

وكتب كارلسون، الذي عمل سابقًا في شبكة "فوكس نيوز"، على حسابه في "إكس": "تجدر الإشارة إلى أن أي ضربة على المواقع النووية الإيرانية ستؤدي على الأرجح، إلى موت آلاف الأمريكيين في القواعد العسكرية في أنحاء الشرق الأوسط، وستكلف الولايات المتحدة عشرات المليارات من الدولارات"، معتبرًا أن "تكلفة أي أعمال إرهابية مستقبلية على الأراضي الأمريكية قد تكون أعلى من ذلك".
وأضاف كارلسون أن "هذه ليست مجرد تخمينات، بل هي تقديرات البنتاغون نفسه، ستؤدي حملة قصف على إيران إلى نشوب حرب، وستكون حرب أمريكا"، وختم رسالته قائلًا: "لا تتركوا أصحاب الدعاية يكذبون عليكم".
وتصاعد التوتر بين طهران وواشنطن، امس الإثنين، بعدما قال ترامب إنه سيحمّل إيران مسئولية أي هجمات ينفذها الحوثيون من اليمن، في الوقت الذي وسعت فيه إدارته أكبر عملية عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط منذ عودته إلى البيت الأبيض.
وقال ترامب، في منشور على موقع "تروث سوشيال"، إنه "من الآن فصاعدًا، سيُنظر إلى كل طلقة من الحوثيين، على أنها طلقة من أسلحة وقيادة إيران، وستتحمل إيران المسئولية وستتحمل العواقب، وستكون هذه العواقب وخيمة".
وفي ردها على تصريحات الرئيس الأمريكي، أبلغت إيران مجلس الأمن الدولي بأن ترامب ومسئولين أمريكيين آخرين أدلوا بتصريحات "متهورة واستفزازية"، وجهوا من خلالها "اتهامات لا أساس لها"، وهددوا باستخدام القوة ضد طهران.
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امريكي

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