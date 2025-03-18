تحذير امريكي من عواقب ضرب منشآت إيران النووية

وكتب كارلسون، الذي عمل سابقًا في شبكة "فوكس نيوز"، على حسابه في "إكس": "تجدر الإشارة إلى أن أي ضربة على المواقع النووية الإيرانية ستؤدي على الأرجح، إلى موت آلاف الأمريكيين في القواعد العسكرية في أنحاء الشرق الأوسط، وستكلف عشرات المليارات من الدولارات"، معتبرًا أن "تكلفة أي أعمال إرهابية مستقبلية على الأراضي الأمريكية قد تكون أعلى من ذلك".وأضاف كارلسون أن "هذه ليست مجرد تخمينات، بل هي تقديرات البنتاغون نفسه، ستؤدي حملة قصف على إلى نشوب حرب، وستكون حرب أمريكا"، وختم رسالته قائلًا: "لا تتركوا أصحاب الدعاية يكذبون عليكم".وتصاعد التوتر بين وواشنطن، امس الإثنين، بعدما قال إنه سيحمّل مسئولية أي هجمات ينفذها الحوثيون من ، في الوقت الذي وسعت فيه إدارته أكبر عملية عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط منذ عودته إلى البيت الأبيض.وقال ، في منشور على موقع "تروث سوشيال"، إنه "من الآن فصاعدًا، سيُنظر إلى كل طلقة من الحوثيين، على أنها طلقة من أسلحة وقيادة ، وستتحمل المسئولية وستتحمل العواقب، وستكون هذه العواقب وخيمة".وفي ردها على تصريحات الرئيس الأمريكي، أبلغت مجلس الأمن الدولي بأن ومسئولين أمريكيين آخرين أدلوا بتصريحات "متهورة واستفزازية"، وجهوا من خلالها "اتهامات لا أساس لها"، وهددوا باستخدام القوة ضد .