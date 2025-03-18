حماس تعلن مقتل رئيس حكومتها في غزة بغارة إسرائيلية

السومرية نيوز – دولي

أعلنت حركة حماس، اليوم (الثلاثاء)، مقتل رئيس حكومتها في عصام الدعاليس بغارة إسرائيلية.

وتجددت الهجمات الإسرائيلية في أعقاب تقارير عن عودة وفد التفاوض الإسرائيلي من القاهرة دون تحقيق أي تقدم في المفاوضات مع حماس بشأن المراحل التالية من اتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن.



