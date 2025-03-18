بعد اعلان مقتله.. من هو الدعاليس؟

الإعلان عن مقتل الدعاليس، أكده شقيقه في تصريحات لوسائل إعلام، مبيّناً أن الغارة على منزله في مخيم النصيرات، جنوب ، أسفرت كذلك عن مقتله مع ثلاثة من أبنائه واثنين من أحفاده.من هو الدعاليس؟منذ أربعة أعوام، شغل الدعاليس رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي، وهو منصب بحكم أو رئيس الحكومة في ، بعد سيطرة حركة حماس على القطاع في 2007، بعد حسمها مواجهات مسلحة مع التابعة للسلطة الفلسطينية.وفي السيرة السياسية لدعاليس المولود في مخيم جباليا، شمال شرق ، عام 1966، فهو عضو في حركة حماس منذ وقت مبكر من شبابه، ولاحقاً في مكتبها السياسي منذ آذار 2020، وكان مستشاراً لرئيس الوزراء الأسبق هنية، وهي المناصب التي جعلته هدفاً لضربة إسرائيلية في عملية "عامود السحاب" 2012 وعملية "الجرف الصامد" 2014، حيث دمّر منزله في المرّتين.أما في سيرته المهنية، فقد تقلد مناصب عدة في قطاع التعليم والتربية، إذ كان رئيس "قطاع التعليم في وكالة الغوث"، ونائب رئيس اتحاد الموظفين العرب، إضافة إلى سيرة أخرى موازية في مؤسسات القطاع الخاص.