مصدر بحماس يكشف عن مقتل رهينة إسرائيلي وإصابة اثنين جراء القصف على غزة

ونقلت وكالة معا الفلسطينية عن المصدر قوله إن "الحادثة وقعت نتيجة الغارات الإسرائيلية على القطاع".وكانت غارات إسرائيلية قد استمرت طوال الليل حتى صباح اليوم على قطاع تسببت في سقوط أكثر من 322 شخصاً بين قتيل ومفقود إضافةً إلى عشرات المصابين، وفقاً للمكتب الإعلامي الحكومي في .وفي وقت سابق من اليوم قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين اتهمت الحكومة الإسرائيلية بالتخلي عن حياة المحتجزين في عقب تجدد الهجمات الإسرائيلية على القطاع.واتهم بيان لمنتدى عائلات "الرهائن والمفقودين"، الحكومة الإسرائيلية، بـ"اختيار التضحية بحياة الرهائن".وأضاف البيان: "لقد تحقق أعظم مخاوف العائلات والرهائن والمواطنين الإسرائيليين. نشعر بالرعب والغضب والخوف من التحطيم المتعمد لعملية إعادة أحبائنا من أسر (حماس) المروع".وأكد أن "العودة إلى القتال قبل عودة آخر رهينة ستكلّفنا 59 رهينة لا يزالون في ، والذين لا يزال من الممكن إنقاذهم وإعادتهم"، مشيراً إلى أن "البيان الذي يفيد بأن هذه الخطوة تهدف إلى إعادة الرهائن هو تضليل كامل، لأن الضغط العسكري يُعرّض الرهائن والجنود للخطر".وقالت الصحيفة إن من بين الـ59، يعتقد أن 24 فقط على قيد الحياة.