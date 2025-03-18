الأمم المتحدة تعرب عن "صدمتها" وتطالب بوقف إطلاق النار في غزة

وذكرت في بيان رسمي عبر موقعها الإلكتروني نقلته "روسيا اليوم"، "الأمين العام للأمم المتحدة يُعرب عن صدمته إزاء الغارات الجوية الإسرائيلية على ، والتي أسفرت عن مقتل عدد كبير من المدنيين".ودعا غوتيريش إلى ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار، واستئناف تقديم المساعدات الإنسانية دون عوائق، والإفراج غير المشروط عن الرهائن المتبقين.يأتي هذا التصريح بعد استئناف الجيش الإسرائيلي غاراته على قطاع ليلة الاثنين إلى الثلاثاء.وأفادت مصادر طبية فلسطينية بمقتل أكثر من 300 فلسطيني وإصابة أكثر من 440 آخرين في غارات إسرائيلية على بعد إعلان حكومة نتنياهو استئناف الحرب على القطاع.وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه "بناء على توجيهات المستوى السياسي، تشن قوات جيش الدفاع والشاباك هجوما واسعا على أهداف إرهابية تابعة لمنظمة حماس الإرهابية في أنحاء قطاع .من جانبها، اتهمت حركة "حماس" نتنياهو بالانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار والتنصل من جميع التزاماته، داعية " أبناء الأمتين العربية والإسلامية وأحرار العالم للتظاهر رفضا لاستئناف الحرب".