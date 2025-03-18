تأثير "سحر ميلانيا" على ترامب

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن ميلانيا كثيرا ما تكون حاضرة في مكالمات مع مساعديه، حيث يضعهم على مكبر الصوت لتشارك في المناقشات، مشيرة إلى أنها تقدم له نصائح حول أسلوبه، بما في ذلك تجنبه للهجمات العلنية على خصومه، مثل حاكم فلوريدا السابق .وأوضحت أن ميلانيا تفضل الابتعاد عن الأضواء السياسية، لكنها تحضر بعض فعاليات جمع التبرعات، ما يجعل ظهورها حدثا نادرا وجاذبا للأنظار، مبينة أن اهتمامها الأساسي ينصب على ابنها بارون، خاصة في ظل استعداده للالتحاق بالجامعة.وفي سياق متصل، تناولت الصحيفة حادثة مزعومة أظهرت غيرة ميلانيا، عندما طلب من النائبة الجمهورية آنا بولينا لونا عدم إبلاغ زوجته بعرضه لها باستخدام سريره في طائرته الخاصة أثناء الحملة، في مزحة تعكس طبيعة علاقتهما.ولفتت إلى أن حلفاء قللوا من أهمية مثل هذه الروايات، معتبرين أنها تهدف إلى تحقيق مكاسب تجارية، فيما وصف ستيفن تشيونج، مدير الاتصالات في ، تلك الكتب بأنها "خيال تسويقي" لا يعكس الواقع.