هل اغلق العراق منفذ مهران الحدودي أمام الزوار الإيرانيين؟

وقال شفيعي في تصريح لوكالة بالعربية، ان "التباطؤ في حركة العبور يعود إلى الإجراءات الرقابية التي يفرضها الجانب العراقي، فيما نفى الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إغلاق منفذ من قبل الجانب العراقي".واشار الى ان "الزحام الحاصل ناتج عن الإجراءات التنظيمية، وليس عن إغلاق المعبر".