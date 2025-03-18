بوتين وترامب يجريان اتصالا هاتفيا.. هذا ما تم بحثه

اجرى الرئيس الروسي ونظيره الأمريكي مكالمة هاتفية تخص الأزمة الأوكرانية.



وقالت الخدمة الصحفية للكرملين في بيان: "الرئيسان وترامب يجريان محادثة هاتفية منذ ساعة".

كما قال الكرملين، إن "بوتين وافق على تعليق الضربات على البنى التحتية للطاقة في أوكرانيا لمدة 30 يوما".

من جانبه، قال ، إن "بوتين وترامب تحدثا بشكل موسع عن الشرق الأوسط بصفته منطقة تعاون محتملة".

وأضاف أن "الرئيسين وبوتين تحدثا عن ضرورة السلام ووقف إطلاق النار في أوكرانيا".

وكان مساعد الرئيس الأميركي ونائب كبير موظفي دان سكافينو، كتب في منشور على منصة "إكس": "الرئيس حاليًا في المكتب البيضاوي يتحدث مع الرئيس الروسي منذ الساعة 10:00 بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة. المكالمة تسير على نحو جيد ولا تزال جارية".



وكانت وواشنطن قد عبرتا عن تفاؤلهما حيال المحادثات التي جرت بينهما في الفترة الأخيرة لكنهما اتفقتا على أنه لا يمكن حل أبرز المسائل العالقة بشأن حل النزاع الأوكراني إلا من خلال إجراء اتصال على أعلى المستويات.