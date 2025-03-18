أول تعليق من ترامب بعد الاتصال مع بوتين

قال الرئيس الأميركي ، الثلاثاء، إن الاتصال الهاتفي مع نظيره الروسي كان "جيدا ومثمرا للغاية".

وذكر ، في تدوينة على منصته "تروث سوشيال": "كانت مكالمتي الهاتفية اليوم مع الرئيس الروسي جيدة ومثمرة للغاية".

وأضاف: "اتفقنا على وقف فوري لإطلاق النار في جميع قطاعات الطاقة والبنية التحتية، مع تفاهم على العمل بسرعة للتوصل إلى وقف إطلاق نار شامل، وفي نهاية المطاف، إنهاء هذه الحرب المروعة بين وأوكرانيا".



وتابع: "ما كانت هذه الحرب لتندلع رئيسا! ناقشنا العديد من جوانب اتفاق السلام، بما في ذلك مقتل آلاف الجنود، ورغبة كل من الرئيس والرئيس (الأوكراني) في إنهاء هذه الحرب".



وختم بالقول: "هذه العملية الآن سارية المفعول بكامل قوتها، ونأمل أن ننجز المهمة من أجل الإنسانية"



وسبق إن قال إن وبوتين اتفقا على "ضرورة تحقيق السلام ووقف إطلاق النار في حرب أوكرانيا"، مشددين على أن "هذا الصراع يجب أن ينتهي بسلام دائم".