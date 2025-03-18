زيلينسكي: شروط بوتين تظهر عدم استعداده لإنهاء الحرب

اعتبر الرئيس الأوكراني ، الثلاثاء، أن شروط الرئيس الروسي تظهر أنه غير مستعد "لإنهاء" الحرب.

وقال في كلمة له، "شروط لوقف إطلاق النار تظهر أن ليست مستعدة لوقف الحرب"، مشددا بالقول "نؤيد هدنة تشمل منشآت الطاقة ونريد مزيدا من التفاصيل من واشنطن".

وأضاف أن "طلب وقف المساعدات والتبادل الاستخباري الأمريكي يهدف لإضعافنا"، كاشفا "أجريت اتصالا بالرئيس الفرنسي والمستشار الألماني بعد انتهاء اتصال ترمب وبوتين".

وسبق إن قال إن وبوتين اتفقا على "ضرورة تحقيق السلام ووقف إطلاق النار في حرب أوكرانيا"، مشددين على أن "هذا الصراع يجب أن ينتهي بسلام دائم".