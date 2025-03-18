قصف إسرائيلي يستهدف حمص السورية

استهدف قصف إسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، مدينة السورية.

وقالت القناة 14 الإسرائيلية نقلا عن تقارير، إن "إسرائيل تهاجم مواقع في مدينة السورية".

بدوره، قال مصدر أمني سوري، إن "غارة إسرائيلية تستهدف موقعا بريف حمص"، مضيفا أن "غارات إسرائيلية على مواقع للجيش السوري في شنشار وشمسين بريف حمص".

وسبق أن ندّدت السورية، الثلاثاء، بالغارات الإسرائيلية التي استهدفت في اليوم السابق، معتبرة أنها عمل "عدواني" يستهدف "استقرار" خلال المرحلة الانتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق الأسد.