غارات أمريكية على مواقع شمالي اليمن

استهدفت غارات أمريكية، مساء اليوم الثلاثاء، مواقع شمالي .

وقالت وسائل إعلام دولية، إن "غارات أميركية على أهداف في صعدة شمالي اليمن".

وأضافت تلك الوسائل أن "هناك تحليقا للمقاتلات في عدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين".

بدورها، قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة ، "عدوان أمريكي على منطقة طخية بمديرية مجز بمحافظة صعدة شمالي اليمن".